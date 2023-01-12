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Иркутск
Хочется найти подругу, чтобы было комфортно общаться, можно было рядом расслабиться и хорошо проводить время.
Иркутск
Профиль пользователя Azure
О себе
Хочется найти подругу, чтобы было комфортно общаться, можно было рядом расслабиться и хорошо проводить время.
Я 3д художник, хожу на занятия по пилону, люблю играть в компьютерные игры, еще я люблю смотреть аниме, сериалы, дорамы.
Я меломан, поэтому слушаю любую музыку, кроме Шамана)
Всегда рада пообщаться на любые темы
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр
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