Москва
Профиль пользователя Azamat

фото пользователя Azamat

О себе

Фотограф (коммерция и тфп)
2 года занимаюсь фотосъемками

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Фотосессия

Москва → активный отдых

Фотосессия по низкой цене

Челябинск → активный отдых

Для начала

Москва → активный отдых

Фотосессия

Участие в других событиях

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Позагорать на пляже Серебряного бора

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По кататься на велосипеде или на коньках

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.