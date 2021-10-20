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Москва
Москва
Профиль пользователя Axiniya
О себе
Меня мотыляло по жизни как парик Трампа на ветру. Пила, курила, утопила яхту. Шутки за 299
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры☣️ Токсичность
Не нравится:
📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа
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