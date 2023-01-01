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Москва
Москва
Профиль пользователя Aweon
О себе
Люблю вкусно готовить. Очень люблю шоппинг, покупать одежду и гаджеты, путешествия на авто и просто водить машину. Отдых на даче с шашлычком и белым вином - да. Играю в игры на ПК и PS4
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💕 Обсудить отношения🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться
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