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Москва
Профиль пользователя Aweon

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О себе

Люблю вкусно готовить. Очень люблю шоппинг, покупать одежду и гаджеты, путешествия на авто и просто водить машину. Отдых на даче с шашлычком и белым вином - да. Играю в игры на ПК и PS4

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💕 Обсудить отношения🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться
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