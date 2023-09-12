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Москва
Хм... Ну что сказать ...
Москва
Профиль пользователя AwArEmI
О себе
Хм... Ну что сказать ...
Я буду рада обсудить какую-нибудь книгу с тобой (только не романы, пожалуйста..)
Из музыки люблю почти все.. ( кроме рэпа и попа)
Буду рада выслушать тебя и обсудить любые темы)
Также можно было бы вместе проходить тесты, игры (любые), смотреть аниме/сериалы/фильмы и просто созваниваться и болтать)
И я сама очень толерантный человек и не переношу плохого отношения и нетерпимости к кому-либо...
Думаю, что на этом все))
Остальное, наверное, можно обсудить в переписке)
Что ж...жду сообщения
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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