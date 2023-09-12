О себе

Хм... Ну что сказать ...

Я буду рада обсудить какую-нибудь книгу с тобой (только не романы, пожалуйста..)

Из музыки люблю почти все.. ( кроме рэпа и попа)

Буду рада выслушать тебя и обсудить любые темы)

Также можно было бы вместе проходить тесты, игры (любые), смотреть аниме/сериалы/фильмы и просто созваниваться и болтать)

И я сама очень толерантный человек и не переношу плохого отношения и нетерпимости к кому-либо...

Думаю, что на этом все))

Остальное, наверное, можно обсудить в переписке)

Что ж...жду сообщения