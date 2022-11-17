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Москва
Профиль пользователя Avtopilot

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Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏢 Работа ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Сняли лофт с верандой в сб и до утра 🍹🕺🏼💃🏼
Москва → прогуляться, перекусить
🎀Сняли лофт с верандой🍹собираем компанию веселых и адекватных 🔥

Участие в других событиях

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За душевное и открытое общение 😊
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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
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Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
маленькое фото пользователя Kira_lebiga
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У меня выходные, какие у кого планы?
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Москва → Другое
В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍
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