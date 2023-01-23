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Москва
Профиль пользователя Avgusta

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О себе

Всегда нуждаюсь в новых культурных впечатлениях, обожаю путешествовать и учить языки (говорю на английском и испанском). Люблю просто бесцельно шататься по городу, ходить на экскурсии, с удовольствием прокачусь куда-нибудь на выходных. Но и от посиделки в баре не откажусь)
Охотно впишусь в настолки, болтовню в кофейне ни о чем и обо всем, или в поход на просмотр хорошего фильма на языке оригинала с субтитрами. Не сноб, просто так интереснее)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎭 Театр🍷 Алкоголь

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Welets

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, а затем поужинать)

Откликнулись 2 участника

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