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Москва
Всегда нуждаюсь в новых культурных впечатлениях, обожаю путешествовать и учить языки (говорю на английском и испанском). Люблю просто бесцельно шататься по городу, ходить на экскурсии, с удовольствием прокачусь куда-нибудь на выходных. Но и от посиделки в баре не откажусь)
Москва
Профиль пользователя Avgusta
О себе
Всегда нуждаюсь в новых культурных впечатлениях, обожаю путешествовать и учить языки (говорю на английском и испанском). Люблю просто бесцельно шататься по городу, ходить на экскурсии, с удовольствием прокачусь куда-нибудь на выходных. Но и от посиделки в баре не откажусь)
Охотно впишусь в настолки, болтовню в кофейне ни о чем и обо всем, или в поход на просмотр хорошего фильма на языке оригинала с субтитрами. Не сноб, просто так интереснее)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎭 Театр🍷 Алкоголь
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