О себе

Всегда нуждаюсь в новых культурных впечатлениях, обожаю путешествовать и учить языки (говорю на английском и испанском). Люблю просто бесцельно шататься по городу, ходить на экскурсии, с удовольствием прокачусь куда-нибудь на выходных. Но и от посиделки в баре не откажусь)

Охотно впишусь в настолки, болтовню в кофейне ни о чем и обо всем, или в поход на просмотр хорошего фильма на языке оригинала с субтитрами. Не сноб, просто так интереснее)