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Москва
Москва
Профиль пользователя aveksusha
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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