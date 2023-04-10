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Москва
Профиль пользователя Avaavelin

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О себе

Люблю общаться с открытыми и интересными людьми, обмениваться позитивной энергией и знаниями.

Читаю книги (психология, нейрология, лингвистика, история появления религий).


Люблю gym, изучаю языки ( турецкий, корейский, испанский), развиваюсь в IT сфере ( аналитика данных).

Ищу подруга с кем можно сходить на танцы, караоке, заняться творческой фотоссесией и многое другое. ☺️

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг по интересам

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