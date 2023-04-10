О себе

Люблю общаться с открытыми и интересными людьми, обмениваться позитивной энергией и знаниями.



Читаю книги (психология, нейрология, лингвистика, история появления религий).





Люблю gym, изучаю языки ( турецкий, корейский, испанский), развиваюсь в IT сфере ( аналитика данных).



Ищу подруга с кем можно сходить на танцы, караоке, заняться творческой фотоссесией и многое другое. ☺️