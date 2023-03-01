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Москва
Профиль пользователя aurore

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О себе

меня зовут Алиса, мне 25
у меня много свободного времени из-за удаленной работы. люблю рок - альтернатива, инди, пост, фолк, поэтому обожаю концерты и фестивали
увлекаюсь творчеством, поэтому сходила бы и в музей, и на лепку из глины
люблю стендапы, кино и вкусно покушать
путешествую
была бы рада найти компанию для настолок

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

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Найти подруг. 💛

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Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 45 участников

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Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

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Для тех, кто разбит и остался один 🩷

Откликнулось 10 участников

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Поиграть в настолки

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маленькое фото пользователя Kkatey

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для разных активностей👾спорт тоже считается

Откликнулись 4 участника

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