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Москва
меня зовут Алиса, мне 25
Москва
Профиль пользователя aurore
О себе
меня зовут Алиса, мне 25
у меня много свободного времени из-за удаленной работы. люблю рок - альтернатива, инди, пост, фолк, поэтому обожаю концерты и фестивали
увлекаюсь творчеством, поэтому сходила бы и в музей, и на лепку из глины
люблю стендапы, кино и вкусно покушать
путешествую
была бы рада найти компанию для настолок
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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