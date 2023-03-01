О себе

меня зовут Алиса, мне 25

у меня много свободного времени из-за удаленной работы. люблю рок - альтернатива, инди, пост, фолк, поэтому обожаю концерты и фестивали

увлекаюсь творчеством, поэтому сходила бы и в музей, и на лепку из глины

люблю стендапы, кино и вкусно покушать

путешествую

была бы рада найти компанию для настолок