Москва
Профиль пользователя Aurelia0512

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О себе

Иногда шью себе одежду,
Люблю шутить и это кому-то правда нравится
Импровизирую по ходу
Очень яркая, эмоциональная

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти со мной на бесплатное пати в пятницу вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую компанию,нас уже 220 человек😊

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать или тусить

маленькое фото пользователя Lion13
Москва → Другое

Прогулка отдых

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