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Москва
Профиль пользователя AUR0RA

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О себе

Недавно переехала, формирую новый круг общения.
Эмоциональный и умеренно позитивный, мягкий ;) человек.
Люблю ремонты и дизайн квартир, практикуюсь пока на своих.
Обожаю красивую электронную музыку, собираю коллекцию от Нейронки (на Я.муз), впрочем, слушаю разное, не тяжёлое, имею классическое муз. образование по классу фортепиано, пою.
Танцевать тоже могу, но предпочтительно на хоум-пати с возможностью выбора плейлиста.
Поддерживаю настолки, есть небольшая коллекция.
Онлайн играю в ККИ, в команде, на рейтинги.
Долго пишу книгу, автофикшен, дневникового типа, с инсайтами и размышлениями, в нестандартном ключе.
Активист 420.
Пока пешеход, но работаю над этим.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 💩 Шутки про говно 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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