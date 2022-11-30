Москва
Профиль пользователя Augenblick

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О себе

Люблю животных, смотреть фильмы, из жанров - триллеры, ужасы, фэнтези, драмы.
Нравится готовить, гулять, а еще люблю пиво 👽

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Gustayaa
Москва → Другое

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