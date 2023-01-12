Москва
Профиль пользователя atorturedsoul

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О себе

Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

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