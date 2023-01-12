Москва
Профиль пользователя atorturedsoul
О себе
Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой..
Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
создать чат для блогеров
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
Вопрос жизни и смерти
Ищу хорошую собеседницу, для дальнейшего общения , прогулок и тд
Величественная беседа
А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?
Приходи знакомиться 🙃
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