Раненная душа. Огонь в сердце. Люблю мир и все вокруг. Вижу в людях всегда хорошее до последнего, потом огорчаюсь. Хочу быть счастливой.. Безумно творческий человек.. Ищу себя .. Хочу познать мир 🌏и людей и научиться любить себя в первую☝️ очередь.. Открытое сердце. Юрист но.. Не юрист

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность

📺 Политика 💩 Странный юмор

Нижний Новгород → Другое А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

Мурманск → Другое Ищу хорошую собеседницу, для дальнейшего общения , прогулок и тд

Москва → Другое Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

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