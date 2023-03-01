Начинающий графический дизайнер, в прошлом таргетолог, педагог. Люблю долгие прогулки, разговоры по душам, посещать новые места. За театры, антикафе, бары, клубы, парки, музеи, галереи, мастер-классы, лекции и тд. Люблю и спокойное времяпровождение за настолками, кофе и тд, и тусовочные по типу поорать в караоке с коктейлем, и активность вроде роликов. Интересуюсь творчеством (рисую маркерами, пробую скрапбукинг), литературой (читаю всё подряд, в основном, триллеры; пытаюсь написать рассказ), психологией (забочусь о менталочке). Постоянно прохожу какие-нибудь курсы — сейчас по писательству, комедии, скетчингу и дизайну. Почти все знакомые поуходили в семейный быт, поэтому, редко с кем-то общаюсь офлайн и выхожу из дома дальше района. А этого очень не хватает) Готова как на приятельские отношения, как и на те, что уйдут в близкую дружбу)

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

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