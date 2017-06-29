Москва
Профиль пользователя asunauuiki
О себе
25 отроду, заканчиваю журфак, параллельно работаю в сфере продаж антиквариата. Увлекаюсь всем понемногу, стихи, прозу пишу, рисую. Пою когда нет настроения, пью когда оно есть😂Шутейки отмачиваю, на концерты захаживаю: на всемирно-известных исполнителей приходится идти, малоизвестные приходят сами 😂 Над сериалами не залипаю – моя жизнь и есть сплошной сериал, фиг поймет только комедия или драма 😜
Профиль обновлён 8 мая 2023 г.
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