25 отроду, заканчиваю журфак, параллельно работаю в сфере продаж антиквариата. Увлекаюсь всем понемногу, стихи, прозу пишу, рисую. Пою когда нет настроения, пью когда оно есть😂Шутейки отмачиваю, на концерты захаживаю: на всемирно-известных исполнителей приходится идти, малоизвестные приходят сами 😂 Над сериалами не залипаю – моя жизнь и есть сплошной сериал, фиг поймет только комедия или драма 😜

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

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📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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