Москва
Профиль пользователя Astrela
О себе
Всем доброго и солнечного дня ☺️
Буду рада найти себе компанию , вдруг получится?
🎈Люблю читать-практически все кроме книг по психологии и саморазвитию(не люблю когда книги меня поучают)
😍Вышиваю крестики, выкладываю алмазы(вы же понимаете о чем я?)
🤗Люблю,очень люблю,животных (дома у меня живут два котейки)
😎Всегда рада путешествовать
Ненужные факты😂:
-Меня сильно укачивает в машине 🤮
-Не люблю сладкое (хотя имею лишний вес)😱
-Люблю поспать 😴и редко встаю по будильнику
-Очень редко выхожу из дома 😵
-Не разговариваю с людьми по телефону🤐
-Обнамала ламу,альпаку,оленя и кролика(в прошлом месяце),мечтаю обнять слона🤭
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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