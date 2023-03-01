Всем доброго и солнечного дня ☺️ Буду рада найти себе компанию , вдруг получится? 🎈Люблю читать-практически все кроме книг по психологии и саморазвитию(не люблю когда книги меня поучают) 😍Вышиваю крестики, выкладываю алмазы(вы же понимаете о чем я?) 🤗Люблю,очень люблю,животных (дома у меня живут два котейки) 😎Всегда рада путешествовать Ненужные факты😂: -Меня сильно укачивает в машине 🤮 -Не люблю сладкое (хотя имею лишний вес)😱 -Люблю поспать 😴и редко встаю по будильнику -Очень редко выхожу из дома 😵 -Не разговариваю с людьми по телефону🤐 -Обнамала ламу,альпаку,оленя и кролика(в прошлом месяце),мечтаю обнять слона🤭

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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