Москва

Профиль пользователя Astoria_jul

О себе Очень хочу почувствовать себя снова молодой, а не только жить дом-работа-дом)) Люблю разные мероприятия, сейчас хочу собираться больше компаниями. Ищу новых друзей)



Фанатка мафии✌🏻

Была в сети на этой неделе

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