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Москва
Профиль пользователя Astoria_jul

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О себе

Очень хочу почувствовать себя снова молодой, а не только жить дом-работа-дом)) Люблю разные мероприятия, сейчас хочу собираться больше компаниями. Ищу новых друзей)

Фанатка мафии✌🏻

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн
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