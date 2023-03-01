Москва
Профиль пользователя Astasia

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О себе

Организовываю мероприятия,
Играю в спортивную мафию, читаю.

Кофе мой друг, D&D в сердце🖤

Программный директор твоего лучшего проекта

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Королёву, выпить по чашке кофе☕️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя PatrickBatman
Москва → Другое

В поиске новых друзей

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Обо всем по немногу

маленькое фото пользователя Za4ipat
Королев → Другое

Прогуляться, пофотографировать друг друга, попить кофе.

маленькое фото пользователя Georgead
Москва → Другое

Пойти на День молодежи на Ходынском поле сегодня 🙃

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