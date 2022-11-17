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Москва
Профиль пользователя Astaroth602

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О себе

Я люблю слушать не определенный жанр песен либо определенного исполнителя а совершенно разную . Увлекаюсь играми и если посоветуете какую нибудь игру буду очень благодарен☺️ может даже сыграем вместе🤗

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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