О себе

Слушаю:

Несколько исполнителей для понимания музыкального вкуса - Woodkid, Gary Clark Jr., Worakls, 2WEI, Muse etc.



Смотрю:

Фильмы/сериалы на англ только в оригинале, любимые жанры:

байопик, черная комедия, документалки



Читаю:

non-fiction