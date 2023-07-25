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Москва
Профиль пользователя Asmik

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О себе

Слушаю:
Несколько исполнителей для понимания музыкального вкуса - Woodkid, Gary Clark Jr., Worakls, 2WEI, Muse etc.

Смотрю:
Фильмы/сериалы на англ только в оригинале, любимые жанры:
байопик, черная комедия, документалки

Читаю:
non-fiction

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Art of Hans Zimmer

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → сходить на мероприятие

Музыкальный фестиваль

Откликнулся 1 участник

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