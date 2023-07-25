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Москва
Слушаю:
Москва
Профиль пользователя Asmik
О себе
Слушаю:
Несколько исполнителей для понимания музыкального вкуса - Woodkid, Gary Clark Jr., Worakls, 2WEI, Muse etc.
Смотрю:
Фильмы/сериалы на англ только в оригинале, любимые жанры:
байопик, черная комедия, документалки
Читаю:
non-fiction
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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