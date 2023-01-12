О себе

Меня зовут Ася)✋🏼

Я фотограф и еще я учусь на дизайнера интерфейсов)

Люблю болтать, долго гулять, обсуждать всё на свете) ходить на выставки, пить много кофе, находить интересные места, 🍷 только бело

Не прочь завестись подругами 28-32😀