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Москва
Меня зовут Ася)✋🏼
Москва
Профиль пользователя Asiyaa
О себе
Меня зовут Ася)✋🏼
Я фотограф и еще я учусь на дизайнера интерфейсов)
Люблю болтать, долго гулять, обсуждать всё на свете) ходить на выставки, пить много кофе, находить интересные места, 🍷 только бело
Не прочь завестись подругами 28-32😀
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📺 Политика🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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