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Москва
Профиль пользователя Asimuel_15

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О себе

Я люблю фильмы ужасов, занимаюсь волейболом, рост 1.80, вес 70 кг, милая

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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