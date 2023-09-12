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Москва
Профиль пользователя Asif99

фото пользователя Asif99

О себе

Не идеален,но качественный

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в турецкий ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Приглашаю к нам в компанию «Просто Яркие» для совместного разнообразного досуга.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → другое

🥺🥺🍓приложение требует тут что-то написать. вот пишу.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Miss007

Москва → прогуляться, перекусить

ищу новых знакомых,друзей ,чтобы круто проводить время

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Aliceee

Москва → прогуляться, перекусить

Ходить на семинары/лекции или же просто поболтать и сходить в красивое место

Откликнулось 7 участников

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