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Москва
Профиль пользователя Asiaa

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О себе

Вечный студент

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

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