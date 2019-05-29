Москва
Профиль пользователя Asia2007

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О себе

Ищу компанию друзей, не подолеку , или которые смогут приезжать ко мне и гулять

Профиль обновлён 19 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
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