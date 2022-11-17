Москва

Профиль пользователя Ashqnn

О себе Занимаюсь frontend разработкой, иду к здоровому образу жизни, но без фанатизма) В свободное время читаю и смотрю видосики, люблю ходить пешком. Ищу друзей :)

Была в сети пару дней назад

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