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Москва
Москва
Профиль пользователя Ashqnn
О себе
Занимаюсь frontend разработкой, иду к здоровому образу жизни, но без фанатизма) В свободное время читаю и смотрю видосики, люблю ходить пешком. Ищу друзей :)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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