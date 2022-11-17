⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Ashqnn

фото пользователя Ashqnn

О себе

Занимаюсь frontend разработкой, иду к здоровому образу жизни, но без фанатизма) В свободное время читаю и смотрю видосики, люблю ходить пешком. Ищу друзей :)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Samurai.Jack
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя romayak

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам