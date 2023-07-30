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Москва
Профиль пользователя a.Sea

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О себе

Всем, Привет :) Как дела?)
Хочу найти новых друзей:)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

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💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

маленькое фото пользователя Ruslan.suslov
маленькое фото пользователя Lisa88
маленькое фото пользователя Anastasia85
маленькое фото пользователя Vicktor
маленькое фото пользователя Rinat1980
маленькое фото пользователя Victoria673
маленькое фото пользователя Roman5379
маленькое фото пользователя KopM
маленькое фото пользователя Daria16
маленькое фото пользователя Egor777
маленькое фото пользователя IvanK
Откликнулось 11 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tatiyana_Go

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → прогуляться, перекусить

Давай дружить пока я не стала знаменитой 😏🙃

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nika_abd

Москва → пообщаться

Хочется найти прям родную душу. Поговорить о всяком)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mariannochka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется расширить круг общения и найти интересные знакомства🤍

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино вечером

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Evgenius

Москва → прогуляться, перекусить

Забежать в антикафе и поиграть в игры на нескольких человек на приставке

Откликнулось 5 участников

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