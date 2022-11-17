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Москва
Профиль пользователя Asap377

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О себе

Немного завязла в рутине с удаленкой, хочется выбираться в свет, ищу подругу/подруг.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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