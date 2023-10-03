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Москва
Профиль пользователя Aryyke

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О себе

Увлекаюсь к-поп хочу найти подругу 10-11 лет которая за все шарит и т. д буду называй милыми прозвищами

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги

Не нравится:

💨 Кальян
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