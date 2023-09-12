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Москва
Профиль пользователя Arvv

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О себе

Люблю активный образ жизни, лыжи, мотоциклы, парапланы, путешествия.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Легче не значит лучше

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 98 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 20 участников

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