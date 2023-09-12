⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Arvv
О себе
Люблю активный образ жизни, лыжи, мотоциклы, парапланы, путешествия.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам