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Москва
Работаю айтишником (тестировщик)
Москва
Профиль пользователя ArtyomIsmaylov
О себе
Работаю айтишником (тестировщик)
Стараюсь следить за своим физическим и ментальным здоровьем;
Люблю слушать хорошую музыку, увлекаюсь винилом
Больше слушаю, чем говорю, но точно поддержу разговор
В поисках новых друзей и классного досуга
Пиши/добавляйся-не стесняйся))
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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