⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве

Москва
Профиль пользователя ArtyomIsmaylov

фото пользователя ArtyomIsmaylov

О себе

Работаю айтишником (тестировщик)
Стараюсь следить за своим физическим и ментальным здоровьем;
Люблю слушать хорошую музыку, увлекаюсь винилом
Больше слушаю, чем говорю, но точно поддержу разговор
В поисках новых друзей и классного досуга
Пиши/добавляйся-не стесняйся))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Это тестовое событие

маленькое фото пользователя k.kate.j
маленькое фото пользователя Earlybird
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 138 участников

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя AnnaBirdy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr_T

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя nikmdw

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Reimlich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте придумаем себе достойное приключение??

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя prcfn
маленькое фото пользователя Kate88
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя Evil
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Vi_Trast
маленькое фото пользователя anas.tasia

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам