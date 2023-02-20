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Москва
Профиль пользователя Arthur4ik

фото пользователя Arthur4ik

О себе

Всем привет !
Осень - пора для тёплых душевных разговоров, горячего чая или кофе в уютной атмосфере.
В свободное от работы время хожу на спортивные мероприятия, а также выставки и кинопоказы. Могу поддержать разговоры на любые темы .
Здорово, если у тебя похожие интересы 😊

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хоккейный матч на малой ЦСКА Арене

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 383 участника

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя vikusssss_ss

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на бесплатную выставку в AZ ART

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → сходить на мероприятие

Хоккей. Походы на игры КХЛ. Сезон с сентября по март

Откликнулись 4 участника

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