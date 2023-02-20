О себе

Всем привет !

Осень - пора для тёплых душевных разговоров, горячего чая или кофе в уютной атмосфере.

В свободное от работы время хожу на спортивные мероприятия, а также выставки и кинопоказы. Могу поддержать разговоры на любые темы .

Здорово, если у тебя похожие интересы 😊