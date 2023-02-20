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Москва
Всем привет !
Москва
Профиль пользователя Arthur4ik
О себе
Всем привет !
Осень - пора для тёплых душевных разговоров, горячего чая или кофе в уютной атмосфере.
В свободное от работы время хожу на спортивные мероприятия, а также выставки и кинопоказы. Могу поддержать разговоры на любые темы .
Здорово, если у тебя похожие интересы 😊
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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