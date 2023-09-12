О себе

Открыт к новым знакомствам, всесторонне развитый человек могу поддержать разговор практически на любую тему, последнее время много интересуюсь психологией, могу выпить в приятной компании, не люблю токсичных и агрессивных людей, я за любовь, доброту и мир во всем мире)