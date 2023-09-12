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Москва
Профиль пользователя Arthur01

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О себе

Открыт к новым знакомствам, всесторонне развитый человек могу поддержать разговор практически на любую тему, последнее время много интересуюсь психологией, могу выпить в приятной компании, не люблю токсичных и агрессивных людей, я за любовь, доброту и мир во всем мире)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм
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