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Москва
Профиль пользователя ArtemZ

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О себе

Мне 42, Был женат, в разводе уже лет 7 Сыну почти 15. С бывшей женой и ее новой семьей дружим, иногда все вместе даже куда-то ездим) Работаю на себя, бизнес (производство брендированного текстиля). курю, хочу наконец бросить в этом году. Каждый день бегаю или спортзал. Иногда йога, растяжка. Посещаю психотерапевта 😃 Довольно много путешествую, стран за 40 перевалило думаю. Катаюсь на горных лыжах, читаю, смотрю кино, играю в шахматы. Есть кот)))

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогулка, перекусить, бар, музыка
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в центре, бар, музыка
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в бар, послушать музыку
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