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Москва
Профиль пользователя Artemiy1215

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О себе

Работаю бариста в кофейне
Недавно начал пробовать себя в этой сфере☺️

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро
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