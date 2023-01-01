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Москва
Профиль пользователя Artem.artemov

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О себе

За открытое и комфортное общение🙃
Саунд продюсер и музыкант🎤
Пойдем гулять и классно проводить время🥂

ig @aartteem

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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