Работаю в Газпромбанке руководителем проектов ИТ, занимаюсь большим теннисом, интересуюсь психологией и коучингом. Мой telegram artem_krasilnikov - пишите в личку, познакомимся

Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.

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Москва → собрать компанию Собрать компанию интересных людей без упора на алко и кальяны

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.