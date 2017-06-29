Москва
Профиль пользователя Artem_kras
О себе
Работаю в Газпромбанке руководителем проектов ИТ, занимаюсь большим теннисом, интересуюсь психологией и коучингом.
Мой telegram artem_krasilnikov - пишите в личку, познакомимся
Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Собрать компанию интересных людей без упора на алко и кальяны
Соберём разговорный клуб на английском языке?)
Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥
Собрать компанию развивающихся людей с доходом 200к+
Участие в других событиях
Найти новых друзей
Для пятничных и субботних баров
Классно проводить время друг с другом
Найти новых друзей
Прогуляться, перекусить
Хочу собрать компашку друзей
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Много друзей и общения!)
Провести интересно вечер
Хочу собрать компанию друзей
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