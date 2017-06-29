Москва
Профиль пользователя Artem_kras

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О себе

Работаю в Газпромбанке руководителем проектов ИТ, занимаюсь большим теннисом, интересуюсь психологией и коучингом.
Мой telegram artem_krasilnikov - пишите в личку, познакомимся

Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 📚 Книги

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать компанию интересных людей без упора на алко и кальяны

Москва → собрать компанию

Соберём разговорный клуб на английском языке?)

Москва → пообщаться

Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥

Москва → собрать компанию

Собрать компанию развивающихся людей с доходом 200к+

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Классно проводить время друг с другом

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.