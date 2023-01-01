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Москва
Профиль пользователя artem1994

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О себе

Готов к новым знакомствам

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомимся поближе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KarinaKarolina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве , посетить красивые места

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Evgeniia2314

Москва → прогуляться, перекусить

Узнать друг друга получше

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя IrisKa89

Москва → прогуляться, перекусить

Пригласите куда-нибудь повеселиться!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Flover36

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию на вднх сегодня после 17

Откликнулись 3 участника

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