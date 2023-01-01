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Москва
Профиль пользователя Artem12345

фото пользователя Artem12345

О себе

Ищу компанию для посиделок в кафе/баре, походов на мероприятия или на природу.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать
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