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Москва
Москва
Профиль пользователя Artem12345
О себе
Ищу компанию для посиделок в кафе/баре, походов на мероприятия или на природу.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать
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