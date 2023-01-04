Москва
Профиль пользователя Artem1122

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фото #2 пользователя Artem1122

О себе

Меломан, плейлист составлен по принципу "услашал- понравилось-добавил"
Обожаю читать, чаще всего это мистика, детективы, классическая литература
Кино, сериалы. Не люблю вселенную Марвел от слова совсем. Ну не заходит мне эти фильмы

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Обсудить фильмы , книги, игры

маленькое фото пользователя dariamaz
Москва → Другое

Пообщалась бы с удовольствием 🙂

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