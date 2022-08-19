Честно говоря, совсем не знаю, что о себе рассказать интересного. Начну с главного. Я семейный человек, мама абсолютно неугомонных двойняшек. Как вы уже поняли, я живу скучно, но при этом присесть некогда. Очень давно не была в театре, хотя мне очень нравилось его посещать. Особенно нравится слушать музыку вживую. Кстати, о музыкальных вкусах! В наушниках играет от Illnath до Линдси Старлинг. Всё зависит от настроения, но всё же предпочитаю металл. Буду очень рада, если поделитесь чём-то своим. Очень люблю мультики. Для меня это не просто картинки, это стиль рисовки и анимации, сценарий. И особенно хочется выделить озвучку! Прислушиваться к оригинальной, разным вариантам перевода - это настоящая страсть! Мечтала озвучить что-то и сама, но жизнь меня повела в сторону от театра и литературы. Я ландшафтный архитектор и свою профессию люблю. Люблю и её разнообразие, и вынос мозга во время дедлайнов. Люблю моделировать проекты в 3д, но это, скорее, побочные занятия на работе, что для меня настоящее "увы".

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

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