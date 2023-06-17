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Москва
Природа прекрасна, люблю долгие прогулки.
Москва
Профиль пользователя Artaz
О себе
Природа прекрасна, люблю долгие прогулки.
Обожаю музыку - в особенности рок.
Кино и мультфильмы всех жанров,
Также с книгами и играми.
Открыт для всего нового, не попробуешь не узнаешь .)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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