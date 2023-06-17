⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Artaz

фото пользователя Artaz

О себе

Природа прекрасна, люблю долгие прогулки.
Обожаю музыку - в особенности рок.
Кино и мультфильмы всех жанров,
Также с книгами и играми.
Открыт для всего нового, не попробуешь не узнаешь .)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Общения, новых знакомств и говорить очем угодно.

маленькое фото пользователя Mao.qizi
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Hebert.Di
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Zlataaa

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам