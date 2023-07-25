О себе

Перезагрузка жизни.



Сложный период, отрезвляющий пинок открыл глаза, теперь стремлюсь всё поменять и поменяться. Учусь говорить "нет" овощному образу жизни, да и вообще в целом. В поисках чего-то нового для себя. Придерживаюсь духовно-нравственных ориентиров, считаю это важным.



Хотелось бы познакомиться с людьми, которые действительно проживают счастливую полноценную жизнь и радуются каждому дню. Поделитесь секретом, вытащите куда-нибудь в свет))



Лучше поздно, чем никогда, но лучше бы раньше))