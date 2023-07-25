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Москва
Профиль пользователя ArtArt

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О себе

Перезагрузка жизни.

Сложный период, отрезвляющий пинок открыл глаза, теперь стремлюсь всё поменять и поменяться. Учусь говорить "нет" овощному образу жизни, да и вообще в целом. В поисках чего-то нового для себя. Придерживаюсь духовно-нравственных ориентиров, считаю это важным.

Хотелось бы познакомиться с людьми, которые действительно проживают счастливую полноценную жизнь и радуются каждому дню. Поделитесь секретом, вытащите куда-нибудь в свет))

Лучше поздно, чем никогда, но лучше бы раньше))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

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Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 51 участник

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Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном

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Назрел дифицит общения

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Я бы хотела пообщаться на разные, интересные темы :3

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