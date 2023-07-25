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Москва
Перезагрузка жизни.
Москва
Профиль пользователя ArtArt
О себе
Перезагрузка жизни.
Сложный период, отрезвляющий пинок открыл глаза, теперь стремлюсь всё поменять и поменяться. Учусь говорить "нет" овощному образу жизни, да и вообще в целом. В поисках чего-то нового для себя. Придерживаюсь духовно-нравственных ориентиров, считаю это важным.
Хотелось бы познакомиться с людьми, которые действительно проживают счастливую полноценную жизнь и радуются каждому дню. Поделитесь секретом, вытащите куда-нибудь в свет))
Лучше поздно, чем никогда, но лучше бы раньше))
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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