Москва
Профиль пользователя Art_i_cool
О себе
Здравствуйте, недавно переехали с мужем в Москву и будем рады новым знакомствам!
Я люблю шить, играть в настолки, играть в волейбол, кататься на велосипеде, слушаю инди рок, джаз, немного классику.
Профиль обновлён 27 июля 2023 г.
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