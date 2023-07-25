Здравствуйте, недавно переехали с мужем в Москву и будем рады новым знакомствам! Я люблю шить, играть в настолки, играть в волейбол, кататься на велосипеде, слушаю инди рок, джаз, немного классику.

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.