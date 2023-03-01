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Москва
Москва
Профиль пользователя arT1co0l
О себе
Учусь, хожу в качалку, занимаюсь своим Ютуб каналом, подрабатывают SMM менеджером
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
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