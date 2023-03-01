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Москва
Профиль пользователя arT1co0l

фото пользователя arT1co0l

О себе

Учусь, хожу в качалку, занимаюсь своим Ютуб каналом, подрабатывают SMM менеджером

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в кино.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 259 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулись 92 участника

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Leni

Москва → прогуляться, перекусить

Давай пофоткаемся?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Дом у озера 😍🎉 7 октября с большим бассейном

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Adastra

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться, собраться компанией девочек, обсудить все что угодно🥳 подружиться

Откликнулись 3 участника

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