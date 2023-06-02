Москва
Профиль пользователя Arseny

фото пользователя Arseny

О себе

Кино вино домино

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Концерт "Саша и Сирожа" в Рюмочной в Зюзино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Koshach
Москва → Другое

Сгонять на Дикую Мяту

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.