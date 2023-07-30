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Москва
Москва
Профиль пользователя Arseniy1101
О себе
Могу говорить на любые темы. Иногда много. Меня могут назвать нетактичным, но всегда прощают за доброту и искренность. Активен. Размеренный и спокойный, но в тоже время могу быть экспрессивным. Любопытнен и любознателен. Почти за любой движ.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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