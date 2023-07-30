О себе

Могу говорить на любые темы. Иногда много. Меня могут назвать нетактичным, но всегда прощают за доброту и искренность. Активен. Размеренный и спокойный, но в тоже время могу быть экспрессивным. Любопытнен и любознателен. Почти за любой движ.