Москва
Профиль пользователя armatura

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О себе

Люблю классическую музыку , жанров : русский шансон , хип хоп , блюз , рэп зарубежный .. обожаю Слушать Мияги .. занимаюсь спортом, хожу в качалку и на бокс

Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → собрать компанию

Всем всех благ 🫂

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