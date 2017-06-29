Москва
Профиль пользователя ArmanKrasnogorsk

фото пользователя ArmanKrasnogorsk

О себе

Хочу познакомится с позитивными, активными и добрыми людьми. Общаться, гулять и веселиться!

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру Москвы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя VeronicaCh
Москва → Другое

После работы, территориально Москва-Сити

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